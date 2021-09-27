На Титовке туристы и рыбаки оставили после себя горы мусора

В группе "Мурманск" Евгений Гуринов пожаловался на тех, кто едет на природу и портит ее. Фото: Евгений Гуринов

Туристы в Мурманской области не всегда отличаются примерным поведением, как и рыбаки, которые после рыбалки ленятся увозить с собой мусор.

В группе "Мурманск" Евгений Гуринов пожаловался на тех, кто едет на природу и портит ее.

- 27 сентября ехали на работу утром и обнаружили кучу мусора после отдыха туристов и рыбаков! Люди, как так можно? Почему нельзя с собой забрать и увезти! Титовка, Печенгский муниципальный округ, - возмущается мужчина.

Напомним: горы мусора стали одной из причин создания природного парка "Териберка".

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