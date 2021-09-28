Трех пьяных пассажиров из Мурманской области сняли с поездов

В отношении дебоширов-северян составили административные материалы. Фото: Наталья ЛОБАНОВА

В Карелии, на станции Кемь, транспортные полицейские сняли с поездов «Мурманск - Адлер» и «Мурманск – Анапа» нескольких пассажиров. Среди нарушителей оказался и 38-летний житель Мурманской области, который был пьян, нарушал общественный порядок и мешал отдыхать другим людям.

Аналогичное правонарушение пресекли на станции Петрозаводск в пассажирском поезде «Санкт-Петербург - Мурманск». В нем ехал 33-летний мурманчанин, который также был подшофе.

- Вместе с тем, во время стоянки поезда сообщением «Адлер - Мурманск» на станции Кемь 52-летнему жителю Мурманской области отказали в проезде, потому что тот при посадке в вагон был в состоянии алкогольного опьянения и выражался нецензурной бранью в адрес пассажиров, - сообщили в УМВД на транспорте по Северо-Западу.

В отношении дебоширов-северян составили административные материалы по статье 20.21 КоАП РФ. Им грозит арест до 15 суток.

Также на курении в поездах поймали жителей Карелии, Московской и Мурманской областей. Их привлекли к административной ответственности по ст. 6.24 КоАП РФ.

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