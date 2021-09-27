В Мурманскую область спешит бабье лето

Дождей в ближайшие дни не предвидится. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Мурманскую область пришло бабье лето! Теплая погода стала приятным сюрпризом, которого уже мало кто ждал, учитывая, что ранее в регионе стоял октябрьский холод. В ближайшие дни температура воздуха прогреется до +15.

- 28 сентября ожидается переменная облачность, без существенных осадков. Ветер юго-западный умеренный, днем местами сильный. Температура воздуха ночью +3+8, при прояснениях от 0 до -2, днем +10+15 градусов, - сообщили в Мурманском гидрометцентре.

До конца месяца солнечная погода без дождей сохранится, так что самое время гулять.

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