В Мурманской области за два года создали 4,5 тысячи рабочих мест

Мурманская область входит в десятку регионов-лидеров по трудоустройству. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Мурманская область входит в десятку регионов - лидеров по трудоустройству. Об этом на оперативном совещании в правительстве региона рассказал губернатор Андрей Чибис.

- Создание новых рабочих мест остается актуальной задачей. Мы брали обязательство, что за два года создадим две тысячи рабочих мест, с учетом инвестиционных проектов создали 4,5 тысячи мест. И они - не вахтовые, не временные. Инвестпортфель региона увеличился в два раза, это 141 проект с 25 000 рабочих мест, - отметил Андрей Чибис.

Напомним: по данным правительства средняя заработная плата в Мурманской области на 35% выше среднероссийского показателя.

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