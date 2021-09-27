В Мурманской области за два года создали 4,5 тысячи рабочих мест

Мурманская область входит в десятку регионов-лидеров по трудоустройству.
Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
Мурманская область входит в десятку регионов - лидеров по трудоустройству. Об этом на оперативном совещании в правительстве региона рассказал губернатор Андрей Чибис.
- Создание новых рабочих мест остается актуальной задачей. Мы брали обязательство, что за два года создадим две тысячи рабочих мест, с учетом инвестиционных проектов создали 4,5 тысячи мест. И они - не вахтовые, не временные. Инвестпортфель региона увеличился в два раза, это 141 проект с 25 000 рабочих мест, - отметил Андрей Чибис.
Напомним: по данным правительства средняя заработная плата в Мурманской области на 35% выше среднероссийского показателя.
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