Мурманск
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Мурманск
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Мурманск
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия27 сентября 2021 13:39

В Мурманске жительница Сибири попалась на фальшивой регистрации машины

Женщина купила подделку через Интернет
Татьяна ЖДАНОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Женщина призналась, что купила документ около года назад через Интернет.

Женщина призналась, что купила документ около года назад через Интернет.

Фото: Александр БОЙКО

31-летняя сибирячка попалась с фальшивыми документами в Мурманске.

Женщина решила поставить автомобиль на учет в УГИБДД, подала пакет документов, среди них была и бумага о регистрации по месту жительства. Полицейские, проверяя их, засомневались в подлинности одного из бланков.

– Документ изъяли и направили на экспертизу, а женщину задержали и доставили в отдел полиции, – сообщили в пресс-службе УМВД по Мурманской области. – Экспертиза установила, что документ поддельный. Его изготовили при помощи цветной электрофотографии.

Женщина призналась, что купила документ около года назад через Интернет, а о последствиях не задумывалась. Сейчас в отношении нее возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 327 УК РФ «Подделка, изготовление или сбыт поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей, бланков». Сибирячке грозит до года лишения свободы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

За сутки в Мурманской области 146 человек заболели коронавирусом. Мы собрали для вас последние новости по коронавирусу на 26 сентября 2021 года (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта red@kpmk.ru