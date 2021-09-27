В Мурманске жительница Сибири попалась на фальшивой регистрации машины

Женщина призналась, что купила документ около года назад через Интернет. Фото: Александр БОЙКО

31-летняя сибирячка попалась с фальшивыми документами в Мурманске.

Женщина решила поставить автомобиль на учет в УГИБДД, подала пакет документов, среди них была и бумага о регистрации по месту жительства. Полицейские, проверяя их, засомневались в подлинности одного из бланков.

– Документ изъяли и направили на экспертизу, а женщину задержали и доставили в отдел полиции, – сообщили в пресс-службе УМВД по Мурманской области. – Экспертиза установила, что документ поддельный. Его изготовили при помощи цветной электрофотографии.

Женщина призналась, что купила документ около года назад через Интернет, а о последствиях не задумывалась. Сейчас в отношении нее возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 327 УК РФ «Подделка, изготовление или сбыт поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей, бланков». Сибирячке грозит до года лишения свободы.

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