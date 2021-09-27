Всего в Мурманской области с начала пандемии коронавирус подхватили 72 042 человека. Фото: Олег УКЛАДОВ

Число умерших от коронавируса в Мурманске на 27 сентября 2021 года составило 2057 человек. По данным оперативного штаба при правительстве региона, за минувшие сутки от COVID-19 умерли еще 7 человек. Это минимальный показатель с начала месяца.

Мурманская область остается на втором месте по смертности от ковида, уступая лишь Санкт-Петербургу. В заполярном регионе приходится 273 умерших на 100 тысяч населения.

За последний день выявили 144 новых случая заражения COVID-19.

Всего в Мурманской области с начала пандемии коронавирус подхватили 72 042 человека. Наибольшее количество заболевших приходится на Мурманск, Мончегорск и Кандалакшский район.

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