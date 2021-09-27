Андрей Малахов поддержал выступление юной жительницы Апатитов на федеральном канале

Анастасия Пикина с пяти лет живет в приемной семье. Фото: НТВ

В августе стало известно, что юная апатитчанка Анастасия Пикина стала участницей шоу "Ты супер!" на НТВ. В нем выступают талантливые дети-сироты и оставшиеся без попечения родителей.

Участие своей землячки поддержал телеведущий Андрей Малахов.

- В этом году городу Апатиты исполняется 55 лет, и я очень рад, что все больше моих талантливых земляков заявляют о себе. Настя, все обязательно получится! Это только начало! Когда мы с диджеем Грувом заканчивали музыкальную школу, преподаватель по сольфеджио сказала: «Хватит мучить музыку!» — уверен: твои учителя у экранов телевизоров тобой гордятся! - написал Андрей Малахов в своем Instagram.

Судьба у Насти непростая, но в глазах девочки - любовь к жизни и свет.

- С пяти лет Настя живет в приемной семье. Родная мать умерла от инсульта, а отец не принимает участие в жизни дочери. Вместе с Настей в семье живет ее сестра Вика, также у девочек есть два старших брата: одного из них после смерти матери забрала родственница, а второй был совершеннолетний, - рассказали авторы проекта на НТВ.

В 2019 году в шоу "Ты супер!" участвовала мурманчанка Анастасия Никитина.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

За сутки в Мурманской области 146 человек заболели коронавирусом. Мы собрали для вас последние новости по коронавирусу на 26 сентября 2021 года (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта red@kpmk.ru