В военном поселке Лауки в Мурманской области снесут здания за 4,8 миллиона рублей

На работы готовы потратить 4,8 миллиона рублей из федерального бюджета.
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
На сайте госзакупок размещен закрытый аукцион на снос зданий в военном городке Лауки при поселке Никель в Печенгском районе.
На работы готовы потратить 4,8 миллиона рублей из федерального бюджета. Прием заявок от компаний продлится до 4 октября. Заказчик - Пограничное управление ФСБ по Западному Арктическому району.
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