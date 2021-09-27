В военном поселке Лауки в Мурманской области снесут здания за 4,8 миллиона рублей

На работы готовы потратить 4,8 миллиона рублей из федерального бюджета. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

На сайте госзакупок размещен закрытый аукцион на снос зданий в военном городке Лауки при поселке Никель в Печенгском районе.

На работы готовы потратить 4,8 миллиона рублей из федерального бюджета. Прием заявок от компаний продлится до 4 октября. Заказчик - Пограничное управление ФСБ по Западному Арктическому району.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Отток населения из Мурманской области замедлился на 4%. Миграционную убыль из региона пока не удалось остановить (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru