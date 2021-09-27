В шоу дронов на праздновании 105-летия Мурманска будут участвовать 500 аппаратов

Шоу дронов на Дне города в Мурманске будет длиться 10 минут. Фото: Мария ЛЕНЦ

Стали известны подробности шоу дронов на праздновании 105-летия Мурманска 3 октября. Оно начнется в 20.40.

- Длиться шоу будет 10 минут, полет будет проходить над фонтаном в сквере Пять Углов, территория будет заранее оцеплена. Участие примут 500 летательных аппаратов, за безопасностью будут следить не менее 50 волонтеров, - рассказала вице-губернатор Елена Дягилева.

С подробной программой праздника можно ознакомиться здесь. Напомним: вместо запланированного выступления Zivert состоится концерт Burito.

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