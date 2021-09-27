Zivert не приедет на празднование 105-летия Мурманска

Zivert не приедет в Мурманск из-за плотного графика. Фото: Михаил ФРОЛОВ

На прошлой неделе губернатор Мурманской области Андрей Чибис сообщил, что подарком от правительства региона на праздновании 105-летия Мурманска станет выступление певицы Zivert.

Причем на этот же день - 3 октября - был ранее запланирован ее концерт в Ледовом дворце спорта. Однако Zivert не будет.

- Из-за плотного графика Zivert не сможет выступить. Ожидается концерт певца Burito, - сообщила вице-губернатор Елена Дягилева.

Концерт Zivert переносится в Мурманске не в первый раз с 2020 года, северяне жалуются, что не могут вернуть билеты.

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