Zivert не приедет на празднование 105-летия Мурманска

Zivert не приедет в Мурманск из-за плотного графика.
Фото: Михаил ФРОЛОВ
На прошлой неделе губернатор Мурманской области Андрей Чибис сообщил, что подарком от правительства региона на праздновании 105-летия Мурманска станет выступление певицы Zivert.
Причем на этот же день - 3 октября - был ранее запланирован ее концерт в Ледовом дворце спорта. Однако Zivert не будет.
- Из-за плотного графика Zivert не сможет выступить. Ожидается концерт певца Burito, - сообщила вице-губернатор Елена Дягилева.
Концерт Zivert переносится в Мурманске не в первый раз с 2020 года, северяне жалуются, что не могут вернуть билеты.
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