Отток населения из Мурманской области замедлился на 4%

Миграционный отток населения в Мурманской области чуть замедлился.
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
В Мурманской области чуть замедлился миграционный отток населения. Об этом на оперативном совещании 27 сентября сообщил губернатор Андрей Чибис.
- За первые девять месяцев 2021 года из региона уехало на 4% меньше жителей, чем за аналогичный период 2020 года, - сообщил Андрей Чибис.
Сокращение миграционной убыли в Мурманской области - одна из приоритетных задач региона.
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