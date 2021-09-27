Отток населения из Мурманской области замедлился на 4%

Миграционный отток населения в Мурманской области чуть замедлился. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Мурманской области чуть замедлился миграционный отток населения. Об этом на оперативном совещании 27 сентября сообщил губернатор Андрей Чибис.

- За первые девять месяцев 2021 года из региона уехало на 4% меньше жителей, чем за аналогичный период 2020 года, - сообщил Андрей Чибис.

Сокращение миграционной убыли в Мурманской области - одна из приоритетных задач региона.

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