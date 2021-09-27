Андрей Чибис: "Средняя зарплата в Мурманской области выше показателя по России на 35%"

По данным правительства Мурманской области, средняя зарплата в регионе выше на 35% показателя по стране. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

На оперативном совещании в правительстве Мурманской области 27 сентября губернатор Андрей Чибис рассказал о достигнутых за два года со дня инаугурации результатах.

- Мы ставили задачу, что средняя заработная плата должна быть как минимум на 30% выше среднероссийской. Если брать данные статистики, сейчас она на 35% выше. Создание новых рабочих мест остается актуальной задачей. Мы брали обязательство, что создадим за 2 года 2 тысячи рабочих мест, но уже с учетом инвестиционных проектов создано 4,5 тысячи рабочих мест. И они - не вахтовые и не временные. Наша область вошла в десятку топовых регионов по трудоустройству, - сообщил Андрей Чибис.

Глава региона отметил, что также постепенно удается снижать миграционную убыль населения.

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