В Североморске столкнулись две машины, в ДТП пострадали три человека

В ДТП пострадали три человека. Фото: vk.com/murmansk_dtp

26 сентября в Североморске произошла серьезная авария с участием двух машин, есть пострадавшие.

- По предварительной информации, около 17 часов на перекрестке улиц Пикуля и Гвардейской произошло столкновение Volkswagen и «ВАЗ». В результате ДТП три человека получили телесные повреждения и были доставлены в медицинские учреждения. Все обстоятельства происшествия устанавливаются. По данному факту проводится проверка, - сообщила инспектор по особым поручениям УГИБДД по Мурманской области Ирина Петровская.

По словам очевидцев, в отечественной машине сидели молодые люди.

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