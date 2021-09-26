На дороге Полярные Зори - Африканда появятся новые остановочные комплексы

На дороге Полярные Зори-Африканда появятся два новых остановочных комплекса [снимок носит иллюстративный характер].
Фото: Альберт ДЗЕНЬ
В Мурманской области перед зимой идет большая работа по ремонту дорог и обустройством остановочных комплексов.
Как сообщили в министерстве дорожного хозяйства и транспорта региона, на дороге Полярные Зори - Африканда появятся новые современные остановочные комплексы на третьем и восьмом километрах.
В данный момент они готовы на 73%.
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