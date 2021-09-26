Как сейчас выглядит самый большой за Полярным кругом ветропарк в Мурманской области

На территории ветропарка установлены уже 16 турбин. Фото: Мария ПАШЕНКОВА

В 2021 году началась установка турбин на территории самого большого ветропарка за Полярным кругом. Напомним: его заложили в 2019 году под нужды крупных строек в Мурманской области.

Первый ветряк появился в июле, а сейчас мы показываем, как уникальный объект выглядит в конце сентября.

Здесь уже можно увидеть 16 турбин, всего их будет 57. Некоторые установки еще проходят через этап установки и наладки, лопасти других уже крутятся.

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