Кандалакшскую ЦРБ возглавила Наталья Лобанова

Дмитрий Панычев посетил Кандалакшскую ЦРБ и встретился с главным врачом Натальей Лобановой. Фото: Михаил Павлов

Вопрос с руководством Кандалакшской ЦРБ всегда стоял остро. Весной 2019 года главного врача долго не могли найти.

В 2021 году главным врачом стала Наталья Лобанова.

- На Север Наталья Владимировна вместе с супругом (кстати, тоже врачом) приехала из Омска. За плечами - 26 лет работы в медицине. 14 из них - на должности главврача в районной больнице, - рассказал глава Кандалакшского района Михаил Павлов.

С новым руководителем на этой неделе встретился министр здравоохранения Мурманской области Дмитрий Панычев.

- Обеспечение доступности диагностических исследований, особенно в первичном звене здравоохранения, является одной из ключевых задач. До 2025 года в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения на улучшение материально-технической базы Кандалакшской ЦРБ будет направлено более 800 млн рублей. В планах строительство новой поликлиники и капитальный ремонт филиала детской поликлиники в Кандалакше, строительство модульной амбулатории в Ниве-3 и двух новых ФАПов в Лесозаводском и Кузомени, строительство амбулатории в Зеленоборском с дневным стационаром, ремонт поликлиники в Умбе, а также обеспечение новым санитарным транспортом, - отметил Дмитрий Панычев.

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