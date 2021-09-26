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Здоровье26 сентября 2021 14:35

Число умерших от коронавируса в Мурманске на 26 сентября 2021 года составило 2050 человек

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Мурманской области на 26 сентября 2021 года
Ника СВЕТЛОВА
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За последние месяцы не было ни одного дня без умерших от коронавируса.

За последние месяцы не было ни одного дня без умерших от коронавируса.

Фото: Олег УКЛАДОВ

Число умерших от коронавируса в Мурманске на 26 сентября 2021 года составило 2043 человека. По данным оперативного штаба при правительстве региона, за минувшие сутки от COVID-19 умерли еще 7 человек.

Мурманская область остается на втором месте по смертности от ковида, уступая лишь Санкт-Петербургу. В заполярном регионе приходится 268 умерших на 100 тысяч населения.

За последний день выявили 146 новых случаев заражения COVID-19.

Всего в Мурманской области с начала пандемии коронавирус подхватили 71 898 человека. Наибольшее количество заболевших приходится на Мурманск, Мончегорск и Кандалакшский район.

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