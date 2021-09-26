В Мурманской области ищут пропавшего 41-летнего жителя Колы

Александр Малай пропал три недели назад. Фото: vk.com/murmanspas51

С 3 сентября ведутся поиски 41-летнего жителя Колы Александр Малай. Мужчина перестал выходить на связь с родными. До сих пор они не знают, где находится Александр и все ли с ним в порядке.

Всех, кто может помочь с поисками, в том числе видел мужчину, могут позвонить в полицию по телефонам 02 или 102 или в поисковый отряд "МурманСпас" 8-911-339-89-41 и 8-911-311-70-20 (линии работают круглосуточно).

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