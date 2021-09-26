Старый КПП на дороге Мурманск-Североморск снесут до конца сентября

Старый КПП на дороге Мурманск-Североморск снесут в течение месяца. Фото: gov-murman.ru

В 2015 года после присоединения Росляково к Мурманску был упразднен пункт пропуска на выезде из Ленинского округа, вместо него ближе к Североморску появился новый.

А старые конструкции не использовались 6 лет, поэтому в этом году его решили снести. Процесс начался в середине сентября, а закончиться должен до конца октября.

- Трафик все время возрастает, и приведение автодороги в нормативное состояние - веление времени. Предварительно контрольно-пропускной пункт был отключен от всех коммуникаций, затем проведены торги, заключен контракт с подрядной организацией, которая оперативно взялась за работу. На месте сноса конструкций КПП будут приведены в порядок дорожные знаки, будет произведена рекультивация. После этого мы устраним все неровности дорожного покрытия, - сообщил начальник Мурманскавтодора Владислав Алиев.

Когда рабочие закончат сносить КПП, будет восстановлено дорожное покрытие.

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