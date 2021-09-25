Следователи завершили проверку по факту смерти туриста в Териберке

Экспертизы показали, что криминал в гибели жителя столицы замешан не был. Фото: Олег ФИЛОНОК

15 августа в Териберке погиб 49-летний житель Москвы. Напомним: туристу стало плохо в воде, когда он осуществлял заплыв в бухте Корабельной. Мужчину тут же подняли на борт лодки, однако спустя непродолжительное время он скончался.

Следователи Мурманской области уже завершили проверку по факту смерти северянина. Экспертизы показали, что криминал в гибели жителя столицы замешан не был.

- Следствие детально разобралось в причинах произошедшего и пришло к выводу, в том числе на основании полученных экспертиз, что в отношении участника соревнований каких-либо преступлений не совершалось, - сообщили в пресс-службе регионального Следственного управления СКР.

Напомним: пропавшего в Абхазии жителя Мурманска нашли мертвым в пруду. Дмитрия Ковалева искали с 15 сентября.

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