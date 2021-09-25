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Здоровье25 сентября 2021 17:31

За сутки в Мурманской области 149 человек заболели коронавирусом

Мы собрали для вас последние новости по коронавирусу на 25 сентября 2021 года
Наталья ЛОБАНОВАНаталья ЛОБАНОВА
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Выздоровели 54 655 северян.

Выздоровели 54 655 северян.

Фото: ИВАНОВА Диана

Число заболевших COVID-19 в Мурманской области продолжает расти. Так, по данным оперативного штаба при правительстве региона на 25 сентября 2021 года, за последние сутки 149 человек узнали о положительном результате теста на коронавирус.

Всего с начала пандемии заразились ковидом 71 752 человека, количество летальных исходов - 2043 (+9 за сутки). Больше всего зараженных приходится на Мурманск (+55, всего 35 094), Мончегорск (+25, всего 5179) и Кандалакшский район (+10, всего 5118).

Выздоровели 54 655 северян, на лечении остаются 15 054 пациента.

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