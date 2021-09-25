В Мурманске с третьего этажа выбросили щенка

Собака уже в безопасности. Фото: скрин видео

Вечером 24 сентября в Мурманске из окна третьего этажа выбросили щенка. Инцидент произошел в в доме №2 на улице Инженерной.

Как сообщили в паблике "Мурманск", сейчас четвероногий друг находится в безопасности. На месте происшествия работала полиция.

Врио начальника пресс-службы УМВД России по Мурманской области Наталья Колбушкова уточнила "КП"-"Мурманск", что по факту жестокого обращения с животным проводится проверка. Виновнику случившегося придется ответить за свою выходку.

Напомним: малолетних живодеров из Колы отправят в центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей. Ранее подростки изувечили котенка:

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