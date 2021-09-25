Театр Северного флота готов открыть 87-й театральный сезон

Билеты на данный момент можно приобрести только онлайн. Фото: Олег ФИЛОНОК

Драматический театр Северного флота готовится открыть 87-й театральный сезон. Зрителя ждут 2 и 3 октября, в эти дни покажут фантазию «Страсти по итальянски» и трагикомедию «Призрак замка К*».

Билеты на данный момент можно приобрести только онлайн на сайте посредника.

22 сентября свой сезон открыл Мурманский областной драматический театр, а 18 сентября распахнул двери для юного зрителя театр кукол.

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