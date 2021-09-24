В Мурманске возобновили плановую медпомощь по ревматологии

На прошлой неделе к привычному ритму работы также вернулись дневные стационары при больницах и поликлиниках. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Северяне вновь могут записаться на прием к ревматологу в Мурманской областной клинической больнице имени П. А. Баяндина. На этой неделе по данному профилю возобновили плановую медицинскую помощь.

- Плановая помощь будет оказываться в соответствии с санитарными нормами и с учетом ограничительных мероприятий, так как риск подъема заболеваемости коронавирусом сохраняется, – отметил министр здравоохранения Мурманской области Дмитрий Панычев.

На прошлой неделе к привычному ритму работы также вернулись дневные стационары при больницах и поликлиниках, а также возобновилась плановая госпитализация по определенным профилям в Кольской ЦРБ, Апатитско-Кировской ЦГБ и областной больнице. Это стало возможным благодаря тому, что часть ковидных коек вернулась под оказание специализированной помощи при неинфекционных заболеваниях.

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