Погода в Мурманске на 25, 26 сентября 2021 года: до +12 градусов, временами дождь

Ожидается облачная с прояснениями погода. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

С 25 по 27 сентября Мурманская область будет находиться под влиянием восточной периферии циклонической депрессии, расположенной в Норвежском море и на западе Баренцева моря. На выходных существенных изменений в погоде не предвидится - все та же прохлада.

- 25 сентября будет облачно с прояснениями, временами дождь. Ветер юго-восточный умеренный. Температура воздуха ночью +2+7, днем +6+11 градусов, - сообщили в мурманском гидрометцентре.

В ближайшие дни в отдельных районах дождь сохранится, а температура воздуха не поднимется выше +12 градусов.

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