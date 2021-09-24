Администрация Мурманска представила программу празднования 105-летия города

3 октября в Мурманске пройдет большой праздник в честь 105-летия города. Фото: Елена КОВАЛЕНКО

3 октября в Мурманске пройдет большой праздник в честь 105-летия города.

Северян ждет много интересного: рыцарские бои, шоу барменов и дронов, много музыки, в том числе выступление Zivert, выступление кинологов, парад колясок, показ мод.

С подробной программой праздника можно ознакомиться в нашем материале.

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