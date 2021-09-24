Владимир Жириновский отказался от мандата в Мурманскую областную Думу

Также Владимир Жириновский отказался от мандата в Югре, Свердловской области, Курской области, ХМАО. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

На прошедших выборах в Мурманскую областную Думу по спискам прошел лидер ЛДПР Владимир Жириновский. Ожидаемо он отказался от мандата.

По правилам, кресло перешло к тому в списке, у кого больше всего голосов. В данном случае Станиславу Гонтарю.

Также Владимир Жириновский отказался от мандата в Югре, Свердловской области, Курской области, ХМАО.

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