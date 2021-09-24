В Севастополе в Citroеn жительницы Мурманска выстрелили из ракетницы

Женщина обратилась в полицию. Фото: скрин

В Севастополе местные жители решили поразвлечься, опробовав в действии на чужой машине сигнальный пистолет. Пальнув из ракетницы, те чуть не сожгли соседский Citroen, принадлежащий мурманчанке. Об этом сообщает Telegram-канал "Mush на волне".

- Происшествие случилось на улице Комбрига Потапова, 24. Мишенью стала иномарка жительницы Мурманска, припаркованная во дворе. Ракета попала в авто, но обошлось без серьезных повреждений. На месте осталась часть патрона, - отметили в группе.

Женщина попыталась мирно решить вопрос с любителями пиротехники, однако они не захотели отвечать за свой поступок. Так что теперь ситуацию будет "разруливать" полиция.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Жительница Мурманска попала в больницу после посиделок с подругой. Северянку избил сожитель за то, что она мешала ему спать (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта red@kpmk.ru