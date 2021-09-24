Из-за закрытия гипермаркетов жители Снежногорска остались без продуктов

Сейчас в Снежногорске ситуация несколько улучшилась в сравнении с августом, но все равно она оставляет желать лучшего. Фото: Людмила Матарас

Для жителей Снежногорска в августе настали голодные времена - с прилавков магазинов исчезли продукты. Случилось это после того, как сразу три супермаркета «Дикси» закрылись. И оказалось, что оставшиеся торговые точки не могут прокормить снежногорцев.

- Остались одна «Пятерочка» и один «Магнит», да и те небольшие. Завоз продуктов из-за недостатка площадей производится небольшими партиями. Утром и вечером полки уже полупустые. Часто в продаже нет даже самых необходимых товаров: картофеля, морковки, лука, перца, кабачков. Мясо только в полуфабрикатах, часто и курица представлена одной-двумя позициями, - рассказала «АиФ-Мурманск» жительница Снежногорска Елена Лебедева.

Сейчас в Снежногорске ситуация несколько улучшилась в сравнении с августом, но все равно она оставляет желать лучшего. В администрации ЗАТО Александровск «АиФ-Мурманск» заявили, что супермаркеты «Дикси» закрываются по всей стране, их скупает «Магнит», чтобы открыть на этих площадях магазины экономкласса.

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