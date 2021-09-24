За сутки в Мурманской области 145 человека заболели коронавирусом

Выздоровели 54 557 северян. Фото: Олег УКЛАДОВ

Число заболевших COVID-19 в Мурманской области продолжает расти. Так, по данным оперативного штаба при правительстве региона на 24 сентября 2021 года, за последние сутки 145 человек узнали о положительном результате теста на коронавирус.

Всего с начала пандемии заразились ковидом 71 603 человека, количество летальных исходов - 2034 (+8 за сутки). Больше всего зараженных приходится на Мурманск (+52, всего 35 039), Мончегорск (+24, всего 5154) и Кандалакшский район (+15, всего 5108).

Выздоровели 54 557 северян, на лечении остаются 15 012 пациентов.

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