В Мурманске установили миниатюрную автобусную остановку

Под крышей остановки вряд ли поместятся все желающие. Фото: Александр Руфов
В Мурманске в районе дома №18 на улице Полярные Зори появилась маленькая автобусная остановка. Северяне ломают голову над тем, как туда поместятся все ожидающие в часы пик или во время непогоды. А о социальной дистанции и говорить не приходится.
- Пожалуй, это самая крохотная по своим габаритам остановка в городе. Учитывая количество маршрутов общественного транспорта и пассажиропоток на данном участке, о чем думали те, кто ее сюда установил - непонятно, - высказал мнение на своей странице в соцсетях мурманчанин Александр Руфов.
Похоже, местным жителям придется ютиться на остановке, как в детской сказке "Под грибом". Правда, остановка, в отличие от гриба, в размерах вряд ли увеличится...
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