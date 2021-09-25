В Мурманске состоится историко-ролевой фестиваль «Меч и магия 2.0»

Победителей всех конкурсов ожидают подарки от организаторов и партнеров фестиваля. Фото: правительство МО

25 сентября в Мурманске пройдет историко-ролевой фестиваль «Меч и магия 2.0».

- Задумывая фестиваль, организаторы хотели, чтобы жители Мурманска в окружении друзей и семьи провели последние выходные сентября в необычной атмосфере, отвлеклись от рутины и смогли получить яркие эмоции и впечатления. Участниками фестиваля «Меч и магия 2.0» станут клубы исторической реконструкции из Мурманска, Североморска, Мончегорска и Кандалакши, мастерская группа ролевой игры S.T.A.L.K.E.R. First Breath, - рассказали организаторы фестиваля.

Программа мероприятия обещает быть насыщенной. Фото: /vk.com/sword_magic51

Гости услышать средневековую музыку от трио Medieval music, увидят танец от студии Пустошь». Также в программе конкурс детского рисунка, игры «Джаггер», «Хнефатафл», лучный тир, лазертаг, площадка фехтования, конкурс бородачей и Шотландские игры.

Победителей всех конкурсов ожидают подарки от организаторов и партнеров фестиваля.

Фестиваль откроется в 13.00. Гостей ждут с 12.00 до 19.00 по адресу улица Малая Ручьевая, 20, культурно-спортивный центр «Легенды Севера».

Вход на фестиваль стоит 200 рублей, для детей до 7 лет 100 рублей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Штраф для нарушителей правил посещения природного парка "Териберка" составит 3-4 тысячи рублей. Также у туристов могут изъять машину (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта red@kpmk.ru