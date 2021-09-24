Для сгоревшей библиотеке в Чапоме собирают книги

Главное условие - принимают только новые книги: произведения современных российских и зарубежных авторов, детскую литературу, детективы. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

15 сентября в селе Чапома сгорела библиотека. Для 81 жителя, которые находятся в дали от больших городов, это настоящая беда. Мурманская областная научная библиотека решила поддержать младшего брата.

- Полностью сгорело более 5000 тысяч экземпляров книг, журналов и газет. Приглашаем неравнодушных северян, а также учреждения и организации всех уровней помочь восстановить книжный фонд библиотеки, - отметили в "научке".

Главное условие - принимают только новые книги: произведения современных российских и зарубежных авторов, детскую литературу, детективы.

Принести томики можно в гардероб научной библиотеки со вторника по четверг с 10.00 до 22.00, в субботу с 12.00 до 22.00, в воскресенье с 12.00 до 20.00.

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