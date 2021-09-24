Кольская АЭС: в городе Полярные Зори пройдёт «Забег атомных городов 2021»

Все участники будут награждены памятными медалями и футболками с логотипом забега. Фото: Управление информации и общественных связей Кольской АЭС

25 сентября, в «Нашем парке» города Полярные Зори состоится «Забег атомных городов 2021», приуроченный к Дню атомной промышленности. Его участники преодолеют символическую дистанцию 2021 метр и таким образом присоединятся к флешмобу, который уже в третий раз проходит в городах расположения предприятий атомной промышленности.

Зарегистрироваться и принять участие в забеге сможет любой желающий с 10:30 до 11.45 в Физкультурно-оздоровительном комплексе г. Полярные Зори. Допускаются все любители активного образа жизни без ограничения по возрасту, написавшие при регистрации расписку об ответственности за свое здоровье и здоровье своих детей.

Всего в программе соревнований предусмотрено 6 стартов: женский и мужской забег подготовленных спортсменов, забег руководителей, детский, семейный и забег для взрослого населения. Все участники будут награждены памятными медалями и футболками с логотипом забега.

Впервые, «Забег атомных городов» состоялся в 2019 году, а в 2020 традиция не была нарушена - состязание провели в онлайн-формате, сейчас забег пройдет в привычном формате, но не в привычном месте. Путь проложен через «Наш парк», поэтому любители здорового образа жизни смогут не только оценить дистанцию, но и насладиться северной природой.

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