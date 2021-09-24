Завершены поиски 14-летней девочки из Мурманска

Девочку удалось отыскать через пару дней. Фото: "МурманСпас"

В Мурманске с 21 сентября искали 14-летнюю местную жительницу Арину Чеснокову. Напомним: девочка ушла из дома по адресу улица Полярные Зори, 5, и несколько дней было не известно, где же она пропадает.

Как сообщили волонтеры поисково-спасательного отряда "МурманСпас", юную северянку удалось отыскать живой и невредимой. О том, где пропадал подросток, уточнили в следственном комитете.

- Несовершеннолетнюю нашли вечером 23 сентября. Она была у подруги. Никаких противоправных действий в отношении нее не совершалось, - рассказала "КП"-Мурманск" старший помощник руководителя Следственного управления СКР по Мурманской области Наталья Тростина.

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