В гипермаркете Мурманска задержали укравшую детские носки женщину

32-летнюю мурманчанку задержали и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Жительницу Мурманска поймали на краже чулочно-носочных изделий в гипермаркете Мурманска. Сигнал "Тревога" поступил вечером на пульт дежурного вневедомственной охраны из магазина, расположенного в Октябрьском округе города.

- По указанному адресу прибыл ближайший экипаж группы задержания. К росгвардейцам обратился администратор гипермаркета и рассказал, что в отделе с одеждой женщина взяла по несколько пар женских и детских носков, а затем решила незаметно покинуть магазин, не заплатив, - сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по Мурманской области.

32-летнюю мурманчанку задержали и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Почему женщина позарилась именно на носки - остается загадкой.

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