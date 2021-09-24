Мурманская область остается на втором месте по смертности от ковида, уступая лишь Санкт-Петербургу. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Число умерших от коронавируса в Мурманске на 24 сентября 2021 года составило 2034 человека. По данным оперативного штаба при правительстве региона, за минувшие сутки от COVID-19 умерли еще 8 человек.

Мурманская область остается на втором месте по смертности от ковида, уступая лишь Санкт-Петербургу. В заполярном регионе приходится 268 умерших на 100 тысяч населения.

За последний день выявили 145 новых случаев заражения COVID-19.

Всего в Мурманской области с начала пандемии коронавирус подхватили 71 603 человека. Наибольшее количество заболевших приходится на Мурманск, Мончегорск и Кандалакшский район.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Через 2-3 недели в Мурманской области ожидают рост числа заболевших коронавирусом. В регионе готовятся к новой волне COVID-19 (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта red@kpmk.ru