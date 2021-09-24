В Мурманске снова открываются пункты вакцинации от коронавируса при торговых центрах

Как сообщил оперштаб региона, с 24 сентября закрывается пункт в Ледовом, с 25 сентября открываются три точки вакцинации. Фото: Антон ЗАБИРОВ

В середине июля в Мурманске закрылись пункты вакцинации от CoVID-19 при торговых центрах и заработал пункт в Ледовом дворце спорта. Сейчас ситуация меняется. Как сообщил оперштаб региона, с 24 сентября закрывается пункт в Ледовом, с 25 сентября открываются три точки вакцинации.

Они разместятся на третьем этаже ТЦ "Волна" (ул. Ленинградская, 20/3), на первом этаже ТЦ "Плазма" (ул. Рогозерская, 4), на втором этаже ТЦ "Молл" (пр. Ленина, 32). Работать они будут с 11.00 до 19.00 в субботу и воскресенье. С собой надо взять паспорт, страховой полис, СНИЛС.

- Укрупненный пункт в Ледовом дворце выполнил свою функцию по вакцинации, прежде всего, трудовых коллективов и организованных групп. С началом учебного сезона эта площадка становится более необходимой для обучающихся. Мы перенаправляем прививочные бригады в торговые центры, так как этот формат, судя по отзывам, показал свою эффективность для вакцинации населения и сейчас наиболее удобен для людей, - сообщили в министерстве здравоохранения Мурманской области.

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