Жителей Мурманска приглашают поучаствовать в преображении новой видовой площадки города

Мурманчане смогут попробовать себя в различных занятиях. Фото: vk.com/moizaliv
25 сентября в 11.00 в Мурманске пройдет серия воркшопов от профессиональных архитекторов из Санкт-Петербурга. Специалисты вместе с северянами будут завершать благоустройство новой видовой площадки на улице Маяковского, 3. Всех желающих приглашают приложить руку к преображению места отдыха.
- Мурманчане смогут попробовать себя в различных занятиях: работе с деревом, покраске, сборке и установке объектов. Воркшопы проходят в рамках проекта «Мой Залив», - сообщили организаторы.
А на следующий день, 26 сентября в 14.00, состоится открытие этой видовой площадки. Участие в мероприятии примет министр градостроительства и благоустройства Мурманской области Мария Гаврилова.
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