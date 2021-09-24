В Мурманск в рамках всероссийского тура приедет группа Little Big

За два дня до Мурманска Little Big выступят в Архангельске, там послушать группу можно будет за 1300 рублей. Фото: Борис КУДРЯВОВ

В августе 2022 года начнется всеросссийский тур группы Little Big. В списке городов, где она выступит, есть и Мурманск.

Дата концерта - 4 декабря 2022 года, однако место на официальном сайте по продаже билетов не указано. Как и стоимость билетов.

За два дня до Мурманска Little Big выступят в Архангельске, там послушать группу можно будет за 1300 рублей.

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