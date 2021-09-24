Пенсионерка из Мурманска взяла кредит на 700 тысяч рублей для мошенников

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 159 УК РФ "Мошенничество, совершенное в крупном размере". Жуликам грозит до 6 лет лишения свободы. Фото: Иван МАКЕЕВ

55-летняя мурманчанка стала очередной жертвой телефонных мошенников. Как она рассказала полицейским, ей позвонил мужчина и представился сотрудником службы безопасности банка. Он сообщил, что произошла утечка базы данных клиентов и некий злоумышленник, воспользовавшись этим, пытается оформить кредит на имя северянки.

- Одобрение на получение денег от банка им уже получено, поэтому лжесотрудник настоятельно порекомендовал женщине оформить новую заявку на кредит для сохранения денег и перевести их на «безопасный» счет, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Мурманской области.

Поверив злоумышленникам, северянка перечислила около 700 тысяч рублей на расчетный счет, продиктованный аферистами. Затем абонент стал не доступен и женщина, осознав, что случилось, обратилась в полицию.

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 159 УК РФ "Мошенничество, совершенное в крупном размере". Жуликам грозит до 6 лет лишения свободы.

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