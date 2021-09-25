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Общество25 сентября 2021 15:11

Андрей Чибис: "Мурманская область к городам с высоким уровнем самоубийств не относится"

Глава региона рассказал, что жизнь северян улучшают
Есения ДОБРОНРАВОВА
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Губернатор отметил, что нужно сделать так, чтобы северяне не сидели без дела.

Губернатор отметил, что нужно сделать так, чтобы северяне не сидели без дела.

Фото: Антон ЗАБИРОВ

В интервью Тины Канделаки и губернатора Андрея Чибиса зашла речь о том, что в некоторых северных странах, например, в Финляндии, высок процент самоубийств.

- Мурманская область к таким регионам относится? - спросила Тина Канделаки.

- Слава богу, мы к этому отношения не имеем. У наших соседей маленькие поселки, достаточно уютные, но, может, это влияет, ведь большой социум полезен. Да, в нас есть небольшие города, качество жизни в которых пока еще не соответствует должному уровню. Но есть программа реновации, которая помогает это изменить. Наша задача сделать так, чтобы наши люди без дела не сидели, - ответил Андрей Чибис.

В этом же разговоре он сообщил, что не считает себя варягом и хочет дольше работать в регионе.

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