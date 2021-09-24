В Мурманске мужчина ограбил ювелирный магазин

В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 158 УК РФ.

В полицию обратился представитель одного из ювелирных отделов торгового центра Мурманска. При проведении ревизии сотрудники обнаружили, что не хватает драгоценностей на 16 тысяч рублей.

- Полицейские опросили свидетелей, просмотрели записи камер видеонаблюдения. Оказалось, что утром в магазин зашел под видом покупателя неизвестный мужчина. Он заметил, что витрина была не закрыта на замок и, пока продавец консультировал другого посетителя, похитил кольцо и серьги, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Мурманской области.

Стражи порядка задержали ранее судимого, безработного 46-летнего северянина. Он рассказал, что украшения успел продать, а вырученные деньги потратил.

В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 158 УК РФ "Кража". Ему грозит до двух лет лишения свободы. Сейчас он находится под подпиской о невыезде.

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