Андрей Чибис: "Я не чувствую себя варягом"

Он отметил, что сразу после выборов в 2019 году купил в пригороде Мурманска дом.
Фото: Антон ЗАБИРОВ
Губернатор Мурманской области Андрей Чибис дал интервью Тине Канделаки. Одним из первых вопросов, который задали главе региона, стало то, есть ли у него желание остаться в Заполярье или приезжать сюда после окончания губернаторского срока.
- Я планирую, что я еще поработаю. Я искренне полюбил область, я внутренне не считаю себя варягом. На север все в свое время переехали. Надеюсь оставить след в истории, чтобы было чем гордиться мне и моим детям, - ответил Андрей Чибис.
Он отметил, что сразу после выборов в 2019 году купил в пригороде Мурманска дом.
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