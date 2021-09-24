Андрей Чибис: "Я не чувствую себя варягом"

Он отметил, что сразу после выборов в 2019 году купил в пригороде Мурманска дом. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис дал интервью Тине Канделаки. Одним из первых вопросов, который задали главе региона, стало то, есть ли у него желание остаться в Заполярье или приезжать сюда после окончания губернаторского срока.

- Я планирую, что я еще поработаю. Я искренне полюбил область, я внутренне не считаю себя варягом. На север все в свое время переехали. Надеюсь оставить след в истории, чтобы было чем гордиться мне и моим детям, - ответил Андрей Чибис.

Он отметил, что сразу после выборов в 2019 году купил в пригороде Мурманска дом.

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