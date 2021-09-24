В Росляково насмерть сбили мужчину-пешехода

Мужчина погиб до приезда "скорой". Фото: vk.com/murmansk_dtp

Вечером 23 сентября в Росляково произошло смертельное ДТП - после столкновения с машиной погиб мужчина.

- По предварительной информации, в 20.50 на 25 километре автоподъезда к Североморску водитель Iveco при движении со стороны Мурманска допустил наезд на пешехода, который переходил проезжую часть дороги в неустановленном месте, - сообщила инспектор по особым поручениям УГИБДД по Мурманской области Ирина Петровская.

Травмы были слишком серьезные, и мужчина погиб на месте до приезда "скорой".

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