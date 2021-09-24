Избирком Мурманской области назвал имена тех, кто прошел в Мурманскую областную Думу

В Мурманской области утвердили результаты выборов в Мурманскую областную Думу. Фото: Мария ПАШЕНКОВА

С 17 по 19 сентября в Мурманской области проходило трехдневное голосование, северяне выбирали состав Госдумы, Мурманской областной Думы и Советов депутатов в ряде муниципалитетов. 23 сентября избирком региона утвердил результаты голосования за заполярный парламент.

Всего по единому избирательному округу прошли 10 депутатов, по одномандатному - 22 депутата.

По единому округу прошли Александр Макаревич ("Справедливая Россия"), Геннадий Степахно и Артур Попов (КПРФ), Андрей Иванов ("Российская партия пенсионеров за социальную справедливость").

Также по спискам от "Единой России" Татьяна Сахарова, Константин Биджоев, Лена Лукичева и Александр Богович.

Два интересных результата - Владимир Жириновский (ЛДПР) и Андрей Чибис ("Единая Россия"). Ожидается, что они напишут отказ от мандата.

- После этого на соответствующих заседаниях будет приниматься решение о передаче мандата по системе империали, когда мандат переходит к кандидату из списка с большинством голосов, - сообщил председатель облизбиркома Антон Богомолов.

Что касается одномандатников, то это Евгений Никора, Сергей Дубовой, Михаил Белошеев, Василий Омельчук, Максим Иванов, Виктор Сайгин, Алмаз Гисмеев, Любовь Черепанова, Лариса Круглова, Владимир Мищенко, Герман Иванов, Роман Пономарев, Евгений Тарбаев, Алла Истомина, Михаил Ильиных, Юрий Шадрин, Олег Самарский, Александр Клементьев, Михаил Павлов, Алексей Гиляров, Сергей Свинин, Ирина Просоленко.

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