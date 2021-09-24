Житель Мурманска заплатит 300 тысяч рублей за комментарии в "ВКонтакте"

Мужчина оставлял комментарии с призывов к терроризму в "ВКонтакте". Фото: Алексей БУЛАТОВ

34-летний мурманчанин услышал приговор за свое агрессивное поведение в сети. Как сообщили в УФСБ, в отношении северянина возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма с использованием средств массовой информации либо электронных или информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети "Интернет").

- Со своей страницы в «ВКонтакте» мужчина оставлял комментарии под новостными публикациями, касающимися политической ситуации в стране. Своими словами он призывал к террористической деятельности, - сообщили в УФСБ России по Мурманской области.

2-й Западный окружной военный суд приговорил северянина к штрафу в 300 тысяч рублей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Мурманский суд не выпустил досрочно на свободу слесаря-убийцу 58 человек в Архангельске. Террорист из мести выпустил бытовой газ в нескольких жилых домах (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта red@kpmk.ru