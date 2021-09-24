Турист из Санкт-Петербурга рассекал по пляжу Белого моря на "УАЗе"

Действие происходит в районе Кузомени. Фото: Олег ФИЛОНОК

В последнее время путешественники развлекаются в Кольском крае с ущербом для его хрупкой природы. Так, гид устроил в водоохранной зоне Баренцева моря дрифт на "УАЗе-Патриоте", рассекая по полуострову Рыбачий.

Вслед за ним отличился турист из Санкт-Петербурга Денис Григорьев. В своем Instagram-аккаунте он выложил видеоролик, на котором едет на "УАЗе" по прибрежной полосе Белого моря. Действие происходит в районе Кузомени.

Теперь мужчине грозит административный штраф за поездку по водоохранной зоне, который составляет до 4 тысяч рублей.

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