В Мурманской области два брата ограбили АЗС

Каждому из подозреваемых грозит до 7 лет лишения свободы. Сейчас братья находятся под арестом. Фото: Скриншот видео

Ночью на одну из АЗС на улице Кошица в Ковдоре напали двое злоумышленников. Они потребовали от 53-летней сотрудницы отдать им всю выручку. Один мужчина заставил северянку лечь на пол, другой вскрыл кассу и забрал из нее больше 80 тысяч рублей. С ними нападавшие скрылись в неизвестном направлении. Женщина позвонила в полицию.

Опросив очевидцев и просмотрев записи с камер видеонаблюдения, полицейские установили личности подозреваемых.

– Ими оказались два ранее судимых, безработных брата 1976 и 1977 годов рождения. Мужчин задержали и доставили в отдел внутренних дел. Подозреваемые не стали отпираться и признались в содеянном, рассказав, что успели потратить большую часть денег, – сообщили в пресс-службе УМВД по Мурманской области.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 161 УК РФ – «Грабеж». Каждому из подозреваемых грозит до 7 лет лишения свободы. Сейчас братья находятся под арестом.

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