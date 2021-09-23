Штраф для нарушителей правил посещения природного парка "Териберка" составит 3-4 тысячи рублей

У особо злостных нарушителей могут изъять машины.
Фото: Антон ЗАБИРОВ
Ежегодно в Териберку приезжает до 40 тысяч туристов в год. И именно в самых популярных у гостей местах находят больше всего мусора. Также посетители заезжают на машинах туда, где нет дорог, портят грунт и уничтожают растения, в том числе и краснокнижные.
Это варварское отношение к природе и стало главной причиной создания природного парка "Териберка".
- За нарушение правил посещения предусмотрен административный штраф в размере 3-4 тысяч рублей, - рассказал министр природных ресурсов, экологии и рыбного хозяйства Мурманской области Сергей Абаринов.
При этом в каждом случаев будут оценивать конкретный ущерб, нанесенный природе. У особо злостных нарушителей могут изъять машины.
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