Штраф для нарушителей правил посещения природного парка "Териберка" составит 3-4 тысячи рублей

У особо злостных нарушителей могут изъять машины. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Ежегодно в Териберку приезжает до 40 тысяч туристов в год. И именно в самых популярных у гостей местах находят больше всего мусора. Также посетители заезжают на машинах туда, где нет дорог, портят грунт и уничтожают растения, в том числе и краснокнижные.

Это варварское отношение к природе и стало главной причиной создания природного парка "Териберка".

- За нарушение правил посещения предусмотрен административный штраф в размере 3-4 тысяч рублей, - рассказал министр природных ресурсов, экологии и рыбного хозяйства Мурманской области Сергей Абаринов.

При этом в каждом случаев будут оценивать конкретный ущерб, нанесенный природе. У особо злостных нарушителей могут изъять машины.

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